Concessionária inicia ação de visita a moradores de condomínio em Nova Iguaçu

Equipes da concessionária de águe e esgoto de Nova Iguaçu estiveram no Conjunto Habitacional Tertuliano Potyguara, no bairro Metrópole, para realizar a regularização cadastral de cerca de 100 famílias residentes no condomínio. Na ação, os funcionários também ofereceram condições especiais para renegociar débitos.



Uma das atendidas foi Juliana Gláucia, de 42 anos, que elogiou a iniciativa de aproximação feita pela concessionária.



“Foi bom saber que a empresa estava pertinho da minha casa. Sou responsável por um dos prédios e aproveitei para renegociar as dívidas que tínhamos. O atendimento foi ótimo, e a equipe, muito atenciosa ao esclarecer nossas dúvidas”, disse.



De acordo com o gerente comercial da Águas do Rio na Baixada Fluminense, José Antônio Moreira, a concessionária fará novas visitas ao condomínio para atualizar o cadastro de todos os moradores.



“Estamos disponíveis para oferecer uma proposta de acordo que caiba no orçamento do cliente. Garantimos condições facilitadas para o pagamento das dívidas e dialogamos para entender e avaliar cada caso de forma exclusiva, sem que seja necessário interromper o abastecimento”, afirmou.