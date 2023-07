Operação "Nova Iguaçu Legal" leva choque de ordem ao Centro do município

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou no calção do Centro do município a operação “Nova Iguaçu Legal”. A ação tem entre seus objetivos, melhorar a mobilidade urbana e deixar o centro comercial mais organizado, atrativo e seguro para os consumidores e trabalhadores. Na primeira etapa, está sendo realizado um choque de ordem na região, que visa evitar que lojistas usem o espaço público para vender suas mercadorias e proibir que ambulantes não cadastrados atuem no local.



Em breve, numa segunda etapa, agentes da Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com agentes da Secretaria de Meio Ambiente também vão fiscalizar e combater a poluição sonora com uso de medidores.



De acordo com o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu e superintendente de Controle Urbano, tenente coronel PM Fernando Bastos, a operação tem caráter educativo e de orientação, entretanto, se algum lojista desobedecer às normas, ele pode ser notificado, multado e, posteriormente, em caso extremo, ter seu alvará cassado.



“Essa fiscalização está melhorando o passeio público e estamos conscientizando o lojista para usar somente do interior de seu estabelecimento, sem colocar suas mercadorias expostas na rua. O Calçadão está mais organizado e com uma melhor mobilidade para a população”, afirmou.



Os comerciantes ambulantes que possuem suas licenças emitidas em 2017 foram notificados a enviar seus documentos para o e-mail da Secretaria de Segurança Pública (semseg@novaiguacu.rj.gov.br) para continuar trabalhando no Calçadão. Quem não tiver a permissão será proibido de trabalhar no centro comercial.



Para tornar as fiscalizações mais transparentes e qualificar cada vez mais a operação dos agentes, será instalada uma base operacional na Praça Rui Barbosa. Ali também vai funcionar uma “ouvidoria” para receber sugestões e queixas voltadas para as ações.



Os irmãos Maria de Fátima Crespo, de 56 anos, e Elísio Crespo, de 78, garantiram que já houve uma grande mudança no Centro em poucos dias de operação. Segundo eles, o Calçadão está melhor para transitar.



“Como retiraram as mercadorias da calçada, o trânsito e a mobilidade urbana ficaram melhores. Será fundamental esse tipo de ação ainda mais próximo às datas comemorativas de fim de ano. Agora falta baixar mais um pouco o som das lojas para ficar ideal, mas com a fiscalização e orientação, os lojistas vão se adequar. Agora conseguimos até avistar as vitrines. O local também está mais seguro”, disse Maria de Fátima.



A operação “Nova Iguaçu Legal” também vai acontecer em grandes centros comerciais da cidade, como em bairros de Austin, Miguel Couto, Cabuçu e Comendador Soares.