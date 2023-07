Nova Iguaçu recebe evento "Volta ao Mundo", atração para a criançada

A partir de hoje, o evento “Volta ao Mundo” chega pela primeira vez em Nova Iguaçu, trazendo muita aventura e diversão para a criançada no período das férias escolares. A atração é um convite para viajar pelos símbolos de seis países – Alemanha, Brasil, Egito, Estados Unidos, Inglaterra e Turquia, brincando em tobogãs, escorregas, cama elástica, túneis de fita e piscina de bolinhas.



Podem acessar o local, que está instalado no TopShopping crianças de até 13 anos. Aquelas com menos de 4 anos devem estar acompanhadas de maiores de idade acima de 18 anos (o acompanhante não paga). Valores: até 15 min: R$30,00. Até 30 min: R$ 35,00. Acima de 30min, são R$5,00 para cada 5 minutos adicionais.



SERVIÇO:

Atração “Volta ao Mundo”: brinquedo com várias atividades para as crianças. De 10 a 31 de julho, na Praça de Eventos do TopShopping (Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – 1º piso. Nova Iguaçu). De segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 12h às 21h. Valores: até 15 min: R$30,00. Até 30 min: R$ 35,00. Acima de 30min, são R$5,00 para cada 5 minutos adicionais.