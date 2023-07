Prefeitura treina voluntários para combate a incêndios em Nova Iguaçu

Devido aos seguidos episódios de incêndios ocorridos nas Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) de Nova Iguaçu, a Prefeitura do município da Baixada Fluminense realiza o curso de “Capacitação de Voluntários em Ações de Prevenção e Resposta aos Incêndios Florestais”.



A instrução ocorrerá nos dias 18 e 19 de julho, sendo o primeiro dia teórico e o segundo prático. Esta será a segunda turma de voluntários em formação.



No primeiro dia, os voluntários aprenderão a teoria do fogo e seu comportamento. Já no segundo, o grupo terá aula prática na região da Serra do Vulcão, que enfrentou um grande incêndio no último fim de semana. Lá, eles realizarão transporte de ferramentas e demais equipamentos e farão uma simulação de combate ao fogo em região de floresta.



Serão ofertadas, ao todo, 50 vagas para a nova turma, sendo 25 por meio da Guarda Municipal Ambiental e outras 25 pela Rede de Voluntários da Defesa Civil Municipal (REDE/BRAVO).