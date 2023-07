Arraiá da Ajuda celebrou 30 anos ajudando crianças carentes em Nova Iguaçu

Muita alegria e solidariedade marcaram o tradicional Arraiá D’Ajuda, realizado neste fim de semana, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O evento beneficente comemorou 30 anos e arrastou multidão ao estacionamento do Shopping Nova Iguaçu.



A concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu marcou presença com um stand no local e ofereceu atendimento e brindes a clientes, entre eles, um copo ecológico personalizado. Uma das visitantes, Grazieli da Silva, de 28 anos, elogiou a festa.



“Todos os anos venho ao Arraiá D’Ajuda e achei muito legal saber que a Águas do Rio apoia essa ação tão importante para a cidade. Além de ela estar perto da população para apresentar os serviços, ainda incentiva o cuidado com o meio ambiente distribuindo os copos”, disse.



A renda arrecadada durante a celebração será revertida para a manutenção de projetos do Centro Social São Vicente, o Patronato. A instituição oferece formação para crianças de baixa renda e cursos de capacitação a jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social.



"O trabalho desenvolvido pelo Patronato muda a vida das pessoas, e a Águas do Rio tem muito orgulho em apoiar iniciativas como essas, que formam uma grande corrente do bem”, disse o diretor-superintendente da concessionária, Luiz Fabbriani.