Concessionária percorre bairros de Nova Iguaçu para atender consumidores

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu está realizando nesta semana na cidade o projeto “Águas do Rio com Você” percorrendo bairros para que consumidores possam fazer a regularização dos débitos e atualizar dados cadastrais.



A operação tem duração até a sexta-feira, sempre das 8h às 17h, com mais de 500 funcionários participando.



Os operadores, identificados com colete e crachá da empresa, vão solicitar informações como identidade, CPF, telefone e e-mail. Além disso, eles carregam uma maquininha de débito e crédito para a realização de pagamentos.



Vale destacar que os dados são resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Portanto, os clientes podem ficar tranquilos quanto à privacidade das informações.