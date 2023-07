Ônibus da vacinação atende no Centro de Nova Iguaçu até o próximo sábado

O ônibus itinerante de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) está estacionado na praça Rui Barbosa, até o próximo sábado, em Nova Iguaçu, realizando vacinação contra COVID-19 e Influenza.



A ação acontecerá amanhã e sexta-feira das 9h às 16h e, no sábado, das 9h às 14h. Para se vacinar, é necessário ter em mãos o CPF e o cartão de vacinação. Os menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal.



O assistente executivo Ivan Monteiro, 52 anos, estava passando pelo local e garantiu sua imunização. “Para quem trabalha e as vezes não tem tempo de comparecer a uma clínica ou chega após o horário de vacinação, é tudo de bom uma ação como está”, relatou Ivan.



O casal Cláudio Orácio, de 50 anos, e Carla Alexandrina, de 49, estava passeando pelo calçadão e aproveitou para colocar a vacinação em dia.



“Toda ação relacionada a saúde é muito importante. Sendo aqui na praça, quem trabalha perto pode vir na hora do almoço”, relatou Cláudio. “E o bom é que estávamos só passeando e conseguimos nos vacinar”, completou Carla.