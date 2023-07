Guarda Ambiental apreende animais que eram mantidos de forma irregular em Nova Iguaçu

A Guarda Ambiental de Nova Iguaçu realizou a apreensão de seis pássaros mantidos irregularmente por moradores da região da Reserva Biológica do Tinguá. Os agentes também realizaram o recolhimento de outros animais machucados, que estavam na área urbana do município.



A corporação recebeu a denúncia da guarda ilegal de aves e ao si dirigir ao local apontado e constatou a infração administrativa contra o meio ambiente. Foram apreendidos dois Coleiros (Sporophila caerulescens) um Canário-da-terra (Sicalis flaveola) e três Tizis (Volatinia jacarina).



Em outras regiões, foram resgatados um Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) na Vila treze de Maio, na Posse. O outro animal foi resgatado em Austin, um Gavião-carijó (Rupornis magnirostris) que foi encontrado machucado.



Após as medidas legais, os animais foram conduzidos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres/ IBAMA, em Seropédica.



A guarda de animais silvestres sem as devidas licenças é crime ambiental e infração administrativa com multas de R$ 500,00 a R$ 5.000 por espécie. Lei Federal 9.605/98, art. 29 e Decreto Federal 6.514/08, art. 24.