Nova Iguaçu tem programação especial de férias escolares no fim de semana

A partir desse fim de semana, a criançada de Nova Iguaçu terá uma programação especial, recheada de atividades para o período de férias. O Shopping Nova Iguaçu vai realizar uma série de eventos, começando no próximo sábado com teatro infantil gratuito.



A primeira peça será ‘A Pequena Sereia’, no sábado (15) promete animar as famílias. No dia 22, o sucesso de público ‘Wandinha’ retorna aos palcos do Shopping Nova Iguaçu. E, encerrando a programação de férias, no dia 29, ‘Encanto’ traz a história cheia de magia e aventuras da menina colombiana Mirabel. Todas as apresentações ocorrem no palco da praça de alimentação, sempre às 16h.



Outra atração é a presença especial do Super Laranja, mascote do Shopping Nova Iguaçu. Além de recepcionar o público, as crianças poderão tirar fotos com o super-herói iguaçuano e com o elenco das peças teatrais. Para isso, clientes deverão resgatar um cupom por meio do aplicativo do Shopping Nova Iguaçu, que está disponível na Play Store para Android e IOS.



Além do teatro infantil, o Shopping Nova Iguaçu oferece outras atividades como cinema, o parque Game Station e o Clubinho Kids, entre outro.



Para a gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu, Júlia Ortman, as atividades têm como objetivo proporcionar momentos de alegria e descontração para as famílias.



“As férias escolares são um momento perfeito para que as famílias possam realizar passeios culturais. Escolhemos peças teatrais que agregam experiências enriquecedoras para as crianças. Além disso, temos aqui uma excelente estrutura para que todos possam se divertir muito e terem juntos vários tipos de experiências agradáveis”, disse.



SERVIÇO – Shopping Nova Iguaçu

Teatro infantil:

15/07- A Pequena Sereia – 16h

22/07- Wandinha – 16h

29/07- Encanto – 16h



Cinema: Acesso pelas escadas rolantes na Praça de Alimentação

Game Station: Praça de Alimentação

Clubinho Kids: 1º Piso

Alvo Certo: Piso de Conveniência

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu – RJ