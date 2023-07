Universidade Rural implanta nova segurança no campus de Nova Iguaçu

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) a implantação de vigilância privada no campus Nova Iguaçu da instituição para atender a necessidade de segurança. A contratação foi realizada em uma licitação emergencial realizada após a saída de cerca de 300 vigilantes que haviam sido cedidos à instituição.



O novo efetivo busca atender aos pórticos de todos os campi da universidade. Fazem parte da equipe vigilantes armados e não armados que farão a guarda patrimonial e de pessoas. Uma nova licitação está sendo planejada para o segundo semestre de 2023.



“Nesse Planejamento, pretendemos adequar o que for observado a partir do contrato atual”, informa o diretor da Divisão de Guarda e Vigilância, Renan Canuto. Toda a parte operacional, de implementação e recepção da equipe, conferência de material e uniforme, bem como equipamentos foi conduzida pela DGV.



A Administração Central vem realizando uma série de iniciativas para ampliar a segurança nos campi da Universidade. O reitor Roberto Rodrigues também realiza diálogos com a Polícia Civil e a Secretaria de Ordem Pública.



“A importância dessa chegada dos novos vigilantes é ajudar, junto com nossa equipe de segurança, a manter a estabilidade dentro dos campi no que se refere ao fator segurança e violência, que já era mantido antes e que vamos ampliar agora com esses trabalhadores. Além disso, vamos melhorar o controle dentro dos nossos quatro campi. Então é de grande importância esta ação”, disse.