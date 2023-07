Nova Iguaçu realiza ação gratuita voltada para saúde masculina

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu promoveu, nesta quinta-feira (13), por meio do programa Saúde do Homem, uma ação de prevenção e conscientização no Centro de Saúde Dr. Vasco Barcelos. A ação contou com aferição de pressão arterial; teste de glicose; teste para identificação de doenças.



Os homens que participaram da ação também receberam orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, planejamento reprodutivo e pré-natal do parceiro. O vendedor Márcio Henrique, de 45 anos, estava na unidade de saúde para realização de um exame e aproveitou para checar a saúde.



“Eu vim fazer um exame e vi a ação. Sou daquele tipo de homem que demora a ir ao médico, e a idade já está começando a bater na porta, então eu aproveitei para verificar se está tudo certo”, disse.



Morador de Nova Iguaçu, Iranildo Alves, de 63 anos, está sempre realizando exames e contou a importância da ação.



“Eu vim buscar minha irmã e vi a ação. Meu pai faleceu de câncer de próstata, e eu estou sempre me cuidando. Acho importante essa ação para incentivar os homens a se cuidarem também”, afirmou.