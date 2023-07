Concessionária inicia mais uma semana de programa de atendimento à população

A concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu dá início a mais uma semana do programa ‘Águas do Rio com Você’, que tem percorrido bairros do município oferecendo condições especiais de parcelamento de dívidas, além da atualização dos dados cadastrais de consumidores. Nesta semana, os bairros visitados pelos agentes são Santa Rita e Jardim Palmares.



A novidade nesta nova etapa é que durante as visitas, os clientes receberão dos funcionários imã de geladeira com um QR Code que facilitará o acesso aos serviços, como consulta de débitos e segunda via de fatura.



Os profissionais da empresa atuarão no horário das 8h às 17h. Todos são identificados com colete e crachá e solicitam documentos como identidade e CPF, além de telefone e e-mail.



Os clientes não precisam se preocupar quanto à privacidade das informações, pois os dados são resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).