Tinguá recebe mais de 30 mil pessoas na festa do aipim, em Nova Iguaçu

Mais de 30 mil pessoas passaram pela tradicional Festa do Aipim, na Praça de Tinguá, realizada no último fim de semana. Esta foi a 14ª edição do evento, organizada pela Prefeitura de Nova Iguaçu. Ao todo mais de dez toneladas de aipim foram consumidas nos 27 stands montados para o evento. Além da gastronomia, a festa teve música, dança de quadrilha, inauguração de um novo espaço cultural, exposição de carros antigos e um concurso gastronômico.



De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, Mário Lopes, a capacitação de 40 culinaristas da região deu mais destaque e qualidade aos pratos feitos com o aipim na festa.



“A edição do ano passado já foi um sucesso e este ano ficou melhor, pois ampliamos a festa com capacitação de culinaristas. Vimos pratos com mais apresentação e eles aproveitaram melhor o aipim. O turismo em Tinguá tem que ser explorado o ano inteiro e as pessoas precisam estar qualificadas para receber quem vem de fora conhecer a região. A capacitação desses profissionais deve ser permanente”, afirmou o secretário.



Moradores de Guarapari, no Espírito Santo, Angelo Oliveira, de 66 anos, e a esposa Zulmira, de 54, vieram para conhecer a Festa do Aipim e disseram que no próximo ano vão voltar.



“Vim conhecer a cidade e participar da festa, que está excelente, organizada, como iguarias sortidas e de qualidade. O clima e a receptividade também me impressionaram. Não poderia voltar para minha cidade sem provar esse famoso aipim de Tinguá. Ele é diferente, mas macio e saboroso. Vou levar para casa. É a primeira vez que venho à festa e vou voltar todo ano”, garantiu Angelo.



No domingo, aconteceu um passeio ciclístico entre a Praça de Vila de Cava e a Praça de Tinguá. Mais de 200 ciclistas percorreram mais de 15 quilômetros, passando por patrimônios históricos, como a Torre Sineira, Estrada Real do Comércio, Antigo Porto, entre outros pontos.



“Procuramos fomentar o uso da bicicleta na festa e incentivamos o cicloturismo. As pessoas puderam conhecer a parte histórica e cultural de Tinguá, encerrando o passeio com uma festa e muita gastronomia”, destacou o ciclista Leandro Gama.



Além do ciclismo, quem esteve na Festa do Aipim teve a oportunidade de participar da inauguração da Estação da Cultura de Tinguá. O espaço foi implementado em uma antiga estação ferroviária da Estrada de Ferro Rio D’Ouro e recebeu uma exposição sobre os primeiros objetos arqueológicos encontrados durante os trabalhos de escavação realizados no Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha. O imóvel centenário é a primeira das três antigas estações de Rio D’Ouro a ser restaurado e transformado em um centro cultural. Em breve, as estações de Vila de Cava e de Rio D’Ouro terão o mesmo destino.



No concurso gastronômico foram escolhidas as melhores iguarias à base de aipim em três categorias: entrada, prato principal e sobremesa.



A melhor entrada foi a de Gilberto que preparou um caldo cremoso de aipim com carne seca. Na categoria prato principal, o vencedor foi José de Oliveira, também culinarista da região, com mandioca cremosa com costela. Já a melhor sobremesa foi a da cozinheira Sayuri, que fez uma panacota de aipim com calda de goiaba.