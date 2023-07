Policia desmantela oficina que cometia crime ambiental em Nova Iguaçu

Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca estiveram, no fim de semana, em uma oficina mecânica suspeita de crime ambiental. O local foi alvo de uma denúncia uma denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia, de que local vinha despejando resíduos diretamente ao solo, contaminando o mesmo.



Durante a fiscalização os policiais da 1ª UPAm, foram recebidos pelo responsável pelo local, que consertava um caminhão na Rua Edite de Jesus Morais, no Jardim Iguaçu, fora da oficina. Os agentes observaram que os consertos de caminhões e máquinas eram feitos sempre do lado externo do estabelecimento e que, as substâncias oleosas eram despejadas diretamente no asfalto, caindo em bueiros de águas pluviais.



O responsável foi questionado acerca das licenças de operação da oficina e licença ambientais, mas informou não as possuir. Após a realização da perícia, os agentes, então, o conduziram à 58ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



O descarte de substâncias oleosas é considerado crime ambiental, de acordo com a Lei Federal N° 9.605 (Art. 54), com reclusão de até cinco anos. Para realizar denuncia em todo Estado do Rio de Janeiro ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp em anonimato.