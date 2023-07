Império de Nova Iguaçu divulga enredo para Carnaval 2024

A Império de Nova Iguaçu, escola fundada por Neguinho da Beija-Flor, definiu, na última segunda-feira, o seu enredo para o Carnaval 2024. ‘O Tigre da Sorte: A Grande Aposta’, passeará pelas crenças e crendices que cercam a sorte e os azares presentes no caminho e claro, pelos “jogos de sorte” do passado e presente que mudaram e seguem mudando a vida e o cotidiano de muita gente”.



O tema foi desenvolvido por toda diretoria criativa atendendo a um pedido do presidente Luiz Antônio Marcondes, em uma reunião feita em março passado.



A escolha se deu por ser um enredo cuja história se confunde com a vida de muitos brasileiros. Após a escolha, o mesmo foi guardado a sete chaves, antes de ser divulgado para a comunidade iguaçuana.



Os carnavalescos Larissa Pereira e Hugo Ribeiro já estão trabalhando o enredo e já produzindo os protótipos das fantasias.