Reparo em elevatória afeta distribuição de água em Nova Iguaçu

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu está realizando nesta quarta-feira um reparo na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Cabeça Alto. Com isso, alguns bairros da cidade estão sofrendo com interrupção do fornecimento de água nas residências.



De acordo com a Águas do Rio, funcionários substituirão seis registros da unidade de bombeamento. Com isso, serão afetadas as regiões de Parque Jupiara, Paraíso, Campo Alegre, Cabeça, Jardim Palmares, Palhaçada e Riachão.



A previsão para a normalização do serviço de distribuição é até o final do dia, quando está estimado o término do serviço. A normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradativa. Enquanto isso, a empresa recomenda aos clientes que reservem água de cisterna e caixa d’água para atividades prioritária.



Em caso de necessidade, a concessionária ressalta que segue à disposição, através do 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.