Corpo de Itamar Serpa será velado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu

O corpo do empresário Itamar Serpa, que morreu nesta quarta-feira, será velado na quinta-feira, a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.



Serpa foi vereador de Nova Iguaçu entre 1989 e 1994, e deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 2003 e 2007. Ele tinha 82 anos. O presidente da CMNI, Dudu Reina, disse que Itamar foi uma referência na política da cidade.



"O Poder Legislativo presta toda homenagem a esta grande figura pública, empresário de visão social e muito querido em toda região", afirmou.



A cerimônia será aberta ao público, o velório acontece até 13h30. Em seguida, o corpo será levado para a realização do sepultamento no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, às 14h30.



A Câmara Municipal e a Prefeitura de Nova Iguaçu decretaram luto oficial de três dias na cidade.