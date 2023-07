Policia prende suspeito de tráfico e apreende arma em Nova Iguaçu

Policiais militares prenderam um suspeito de integrar o tráfico que atua na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com ele, foram apreendidas drogas e uma arma.



Uma patrulha do 20 BPM (Mesquita) estava em patrulhamento pela região, quando se depararam com dois suspeitos próximos à comunidade. Ao avistarem a viatura, a dupla fugiu.



Após perseguição e cerco, um dos suspeitos foi capturado. Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm com a numeração raspada, seis munições, um rádio transmissor e 420 pinos de cocaína.



Ele foi detido e levado para a 56ª DP (Comendador Soares), onde foi autuado e preso em flagrante, permanecendo detido.