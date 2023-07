Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Nova Iguaçu

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas após perseguição em Nova Iguaçu, nesta quinta-feira. Com a dupla, foram apreendidos armas, drogas e equipamentos de comunicação.



Uma patrulha do 20ª BPM (Mesquita) realizava ronda de rotina nas proximidades da Comunidade Três Campos, quando avistou um grupo de homens, que ao notarem a presença policial fugiram.



Após perseguição, dois deles foram capturados. Com eles, os agentes apreenderam vasta quantidade de drogas, uma pistola, um carregador com sete munições e dois rádios transmissores.



A dupla de infratores foi detida e levada para 56ª DP (Comendador Soares), onde foram autuados pelo crime de tráfico e permaneceram presos.