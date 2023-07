Nova Iguaçu promoveu alegria com arraiá da terceira idade no bairro da Luz

As aulas de hidroginástica, corte e costura, alongamento, entre outros, no Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti) deram lugar ao doce, cachorro-quente, pipoca, canjica, bolo de fubá e sopa de ervilha, nesta semana, durante a festa julina, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu.



O arraiá do Esmuti, além de oferecer diversão, serviu para fortalecer o vínculo entre os usuários. Mais de 300 pessoas participaram do arraiá. Não faltou a tradicional dança de quadrilha, além de animação e muita música.



Nascido em Riachão do Bacamarte, na Paraíba, Alzitônio Costa Leal, de 74 anos, foi um dos idosos mais entusiasmados. Ele disse que a festa julina o fez lembrar da época de infância, quando se dançava quadrilha.



“Me sinto mais novo, renovado e com a autoestima lá em cima. Antes só vivia doente, pra baixo, e com essa convivência no Esmuti, sou uma outra pessoa, mais jovem. Hoje foi um dia de dançar e resgatar minha infância, dançar quadrilha”, lembrou Alzitônio, mais conhecido como Azeitona.



Para participar das oficinas do Esmuti, basta residir em Nova Iguaçu e ter mais de 60 anos de idade. O espaço ainda oferece roda de conversa, teatro, pilates, oficinas de língua inglesa, origami, dança de salão e zumba, entre outros. O Esmuti fica na Avenida Luiz de Matos, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu.