Evento Geek Nova Iguaçu anima a Baixada Fluminense neste fim de semana

A galera Geek tem uma boa opção de lazer neste fim de semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Será realizado pela primeira vez neste domingo (23) o ‘Evento Geek Nova Iguaçu’. A atração pretende atrair fãs de games, histórias em quadrinhos, jogos de tabuleiros, mangás, animes e tudo mais que envolve o universo geek.



O evento será realizado no Shopping Nova Iguaçu realiza, e a programação contará com quiz interativo, desfile de Colsplay nas categorias infantil e adulto e um DJ tocando as melhores trilhas sonoras de anime, que são animações japonesas. Além disso, um fã clube de Star Wars tem presença confirmada no evento.



A atividade é gratuita e acontece das 14h às 20h30, no palco da praça de alimentação. Para participar do desfile de Cosplay é preciso se inscrever no aplicativo do Shopping Nova Iguaçu, disponível para download nas versões para Android e IOS.



De acordo com a gerente de marketing do shopping, Júlia Ortman, a ação visa atrair para o empreendimento o público jovem.



“Sabemos que a Baixada Fluminense tem um grande número de jovens e queremos mostrar para este público que o Shopping Nova Iguaçu está de portas abertas para eles. A nossa expectativa é que este evento seja um sucesso, além do primeiro de muitos que terão como foco a promoção de lazer e entretenimento para a geração Z”, explica.



E, no dia do evento, é necessário validar as inscrições no espaço de coworking, localizado no 1º piso, ao lado da loja Havanna, das 13h às 15h. Durante o evento, haverá distribuição de brindes das lojas Piticas, Rihappy, Mazal Donnut e X Gamer, parceiras do evento. Não será permitido a circulação com uso de máscara fora da praça de alimentação.