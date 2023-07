Nova Iguaçu em destaque no encerramento da Mostra Rio+Baixada Cine

O cinema iguaçuano mais uma vez marca presença na Mostra Rio+Baixada Cine. Encerrando mais um ciclo do projeto, em homenagem ao Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha, novos filmes serão exibidos nesta terça (25), no Planetário da Gávea. A programação inicia às 15h com quatro filmes e debate entre cineclubistas e diretores



Ao longo dos últimos meses foram realizadas diversas sessões, debates e oficinas relacionadas à sétima arte que contaram com a presença de centenas de alunos de escolas públicas e demais espectadores. Coordenador da Mostra Rio + Baixada Cine, Bernard Brito, destaca a diversidade exibida nas telas.



“Foram dias importantes para conhecer a diversidade audiovisual da Baixada. Existe muita coisa interessante sendo produzida, porém os autores encontram dificuldade de chegar no Rio de Janeiro, onde os aparelhos culturais estão concentrados na Zona Sul e no Centro. A Mostra buscou despertar esse debate: “a Baixada e o Rio fazem parte da região metropolitana, arte e cultura precisam se relacionar. Realizar esse circuito fortalece a criação de um espaço de troca entre os cineastas", disse.



Nesta terça, o destaque vai para a pré-estreia do filme “Olha O Mate”, da cineasta Rebecca Joviano. O curta-metragem relata a história de Wallace, um homem negro do subúrbio do Rio de Janeiro que acabou de superar a depressão e trabalha vendendo mate nas praias cariocas.



As outras produções exibidas serão: “A Cor do Amparo” de Flaviane Damasceno e Ivaldo Correa, “Me Dá Licença Que Essa Vaga É Minha” de Cícero Braga e Bel Letras de Josy Antunes.



A entrada é gratuita e na sequência das sessões ocorrerá um bate-papo entre cineclubistas, diretores e a equipe da Mostra Rio + Baixada Cine. Visando uma comunicação mais inclusiva, o encontro terá a participação de um intérprete de libras.