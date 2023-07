Concessionária autua comércio que utilizava gato d'água no Centro de Nova Iguaçu

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu autuou, na última semana, quatro estabelecimentos comerciais no Centro do município devido a utilização de ligações irregulares, o popular gato d’água.



A empresa montou uma operação de fiscalização no bairro, e as equipes identificaram que as irregularidades. Todas as lojas foram notificadas por furto de água, e as ligações clandestinas, removidas e substituídas por instalações oficiais. Técnicos cadastraram os imóveis, que passaram a ser identificados como clientes da concessionária.



Além das multas recebidas pela fraude, os quatro comércios serão cobrados pela água potável furtada durante todo o período em que estavam irregulares, de maneira retroativa. A empresa explica que os “gatos” estão entre os principais problemas que afetam o abastecimento na Baixada Fluminense.



Ainda segundo a Águas do Rio, esse tipo de irregularidade causa desperdício e pode contaminar as redes, acarretando problemas de saúde, não só das famílias abastecidas pelas ligações ilegais, como de toda a população.