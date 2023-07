Semana dos avós tem programação especial em Nova Iguaçu

O Dia dos Avós, celebrado nesta quarta-feira, terá uma programação especial e gratuita em Nova Iguaçu, que se estenderá pelo fim de semana. Dança e comédia serão as atrações com aulas gratuitas e apresentações.



Hoje, das 19h às 21h, o TopShopping promove o Baile Prateado, um convite para dançar e ter aulas sob direção do professor Diego Henrique. O evento acontecerá na praça de alimentação do 3º piso.



Já no domingo, o comediante Matheus Mattos (foto) sobe no palco

Para uma apresentação de Stand Up Comedy. No único show a ser realizado a partir das 15h, ele promete divertir a plateia com enquetes que abordam situações da vida, de forma criativa e descontraída.



Seu sucesso pode ser conferido na página do Instagram onde já tem mais de 100 mil seguidores. A apresentação acontece na Praça de Eventos do 1º piso, com entrada franca.