Universidade Rural em Nova Iguaçu tem vagas em concurso para professores

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) divulgou a abertura do novo Processo Seletivo destinado a contratação de professores substitutos que irão atuar no campus Nova Iguaçu. A seleção busca preencher quatro vagas distribuídas entre as áreas de exatas, ciências sociais, meio ambiente e educação física.



Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 25 a 31 de julho de 2023, até às 14h, exclusivamente via internet por meio do site da Universidade, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 60,00 a R$ 85,00.



Para se inscrever, é necessário que o candidato possua a graduação na respectiva área, com pós-graduação, mestrado ou doutorado. Todos serão avaliados por meio de prova escrita, prova didática e/ou entrevista.



Os profissionais admitidos trabalhar em carga horária de 20 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 2.236,31 a R$ 6.356,02 ao mês. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de dois anos, contado da homologação do resultado final.



Confira as vagas:

Ciências Exatas/Computação: Introdução a Computação e Computação I (1);

Ciências Sociais Aplicadas/Administração Pública: Contabilidade Geral e Avançada (1);

Floresta/Silvicultura: Dendrometria (Teórica e Prática); Extração Colheita e Transporte Florestal; Inventário Florestal Avançado; Florestal Silvicultura Tropical; Estatística Experimental Aplica a Engenharia (1);

Educação/Educação Física e Desportos: Tênis de Campo I, Tênis de Campo II e Fundamentos das Atividades (1).