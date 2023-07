Mostra de Cinema Ambiental começa nesta quinta-feira, em Nova Iguaçu

Terá início nesta quinta-feira (27), a Mostra de Cinema Ambiental Onda Verde, que será realizada na sede da ONG Onda Verde, em Nova Iguaçu. O evento terá duração de três dias, período no qual serão exibidos 14 filmes. A entrada é gratuita.



Entre os filmes que serão exibidos, quatro foram produzidos por alunos da Oficina de Cinema Ambiental Onda Verde, realizada desde fevereiro último. A temática das obras é a preservação e melhora da qualidade de vida em Tinguá, bairro onde fica a da sede da Onda Verde, e onde também é localizada a Reserva Biológica do Tinguá, uma das mais importantes do país.



Os filmes produzidos pelos alunos da oficina são “Ewé – O caminho das folhas”, dirigido por Luiz Lopes; “Os que ficam” dirigido por Gustavo Roger e Antonio Douglas; “Tinguá – A riqueza das joias da coroa”, dirigido por Ana Beatriz e Raphael Santiago; e “Tinguá na lata”, dirigido por Fabíola Rocha.



A oficina, realizada pela Onda Verde, também abordou temas atuais, como a crise climática, a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos naturais. Quem se interessar em futuras oficinas, pode acessar o site www.ondaverde.org