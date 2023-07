Prefeitura de Nova Iguaçu está construindo espaço público para cães

Os animais de estimação e seus tutores terão um lugar especial para se divertir em Nova Iguaçu. A Prefeitura, por meio das Secretarias municipais de Infraestrutura (SEMIF) e de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR), está construindo o primeiro ‘ParCão’ da cidade. Trata-se de um espaço público, com aproximadamente 700 metros quadrados, que está sendo criado para que os cães possam brincar, socializar e desenvolver suas habilidades.



O ‘ParCão’ está sendo construído no Bairro da Luz, em uma área triangular entre as ruas Aguiar Dias, Monteiro Lobato e a Avenida Doutor Mário Guimarães, a poucos metros do Fórum da cidade. O local promete ser um grande point para os cães e seus tutores. Além de brinquedos exclusivos para os pets, o ‘Parcão’ deverá contar com bancos em formato de osso e um banco “instagramável” que deverá garantir diversas fotos e publicações nas redes sociais.



O espaço terá ainda um playground, brinquedos em círculo, um circuito de salto ajustável de acordo com o porte do animal, além de um bebedouro especial para que os pets possam se hidratar. O equipamento contará também com uma área de convivência de pergolado, com bancos e mesas, que poderá receber eventos e até mesmo campanhas de vacinação e adoção de animais, por exemplo.



A obra está em fase de execução e a expectativa da Prefeitura do município é que o ParCão seja entregue nos próximos meses.