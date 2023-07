Homem é preso por abuso sexual contra menor em clínica em Nova Iguaçu

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente prendeu um homem acusado de abusar sexualmente um menor de idade em uma clínica dentária, no Centro de Nova Iguaçu, nesta sexta-feira.



A ocorrência se deu quando policiais em patrulhamento de rotina na Rua Dom Walmor, quando foram abordadas por uma mulher, que se identificou auxiliar administrativa do estabelecimento e informou que um menor havia sido assediado e vítima de abuso no interior da clínica



Os agentes se dirigiram ao local e conseguiram abordar o suspeito, identificado como José Domiciliano Filho, que foi reconhecido por uma testemunha. Ele foi detido e para 52 ª DP, onde foi autuado pelo crime de estupro, permanecendo preso.