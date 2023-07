Nova Iguaçu terá feira de adoção de animais no sábado e no domingo

Depois do sucesso das duas primeiras edições, a Feira de Adoção de Cães e Gatos, promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, será realizada em dose dupla neste fim de semana. A terceira edição acontece neste sábado (29), no Centro. Já a quarta será no domingo (30), no bairro Jardim Tropical. A ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, pela Assessoria Especial de Proteção Animal e por protetores de animais de rua.



No sábado, a feira será realizada das 10h às 15h, na praça de eventos do TopShopping, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 540, 1º piso. No domingo os pets estarão disponíveis para adoção na Praça do Jardim Tropical, na Rua Damas Batista, nº 1.220, a partir das 8h, durante a primeira edição do “Cine Tela”, projeto da FUNARJ, em parceria com a Prefeitura, que levará ações sociais, apresentações artísticas e a exibição do filme “O Gato de Botas 2 – Último Desejo” aos moradores da região.



Para adotar um cão ou gato, o interessado deverá preencher um termo de adoção responsável no qual o tutor se compromete a oferecer os cuidados necessários ao animal. Os pets são entregues já castrados e vermifugados, com exceção dos filhotes ainda com pouca idade para passar pelo procedimento.



Eles vão ser inseridos no serviço de castração gratuita da prefeitura – realizado em parceria com a Clínica Veterinária da Universidade Iguaçu (Unig) e o Hospital Veterinário da Estádio – no ato da adoção. Quando chegarem na idade apropriada, eles serão castrados. Os bichinhos de estimação também sairão da feira já com a dose da vacina antirrábica.



Quem for à feira também poderá tirar dúvidas com a equipe de Vigilância em Saúde sobre adoção responsável e também sobre a prevenção e o tratamento de doenças de zoonose, como a esporotricose, doença causada por um fungo que causa feridas na pele do animal e de pessoas.