Projeto "Cine Tela" chega à Nova Iguaçu no domingo, com exibição gratuita

Nova Iguaçu vai receber, neste domingo (30), o “Cine Tela FUNARJ”, fruto de uma parceria da Prefeitura, Cruz Vermelha – Nova Iguaçu com o Governo do Estado. O evento, que será realizado pela primeira vez na cidade, acontecerá na Praça do Jardim Tropical, na Rua Damas Batista, nº 1.220. Além da exibição de um filme, como já sugere o nome do projeto, haverá também ações sociais e apresentações artísticas ao longo de todo dia.



As atividades começam a partir das 8h, com diversas ações sociais. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) irá oferecer inscrição de Cadastro Único, ID Jovem, Bolsa Família, Tarifa Social, isenção em concurso público e aposentadoria BPC/LOAS.



A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) estará presente oferecendo vacinação contra a Covid e a Influenza e promovendo uma feira de adoção de animais. A Fundação Leão XIII fornecerá uma tenda para isenção de documentos, enquanto a Cruz Vermelha Brasileira levará o projeto “Brasil sem alergia” e exames de glicose e pressão arterial.



As apresentações artísticas, promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), começam a partir das 13h. A programação prevê uma feira de artesanato com mais de 20 artesãos, além de atrações musicais e teatrais.



O momento mais esperado do dia será às 18h, com a exibição do filme “O Gato de Botas 2 – O último pedido”. Neste longa-metragem, o Gato de Botas descobre que sua paixão por aventuras teve um preço alto. Ele já gastou oito de suas nove vidas e precisa lutar contra um grupo de vilões enquanto tenta restaurar todas as vidas, procurando o mítico Último Desejo.



A estrutura montada para a exibição do filme contará com 500 cadeiras. O público ainda receberá pipoca e guaraná natural de graça.