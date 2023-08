Câmara Municipal de Nova Iguaçu completou 190 anos de fundação

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu completou 190 anos de existência no último fim de semana. A data será celebrada em agosto, em dia a ser marcado, durante uma sessão solene da casa.



O atual presidente da Casa, Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina, em consonância com todos os vereadores, celebrou a data como forma de legitimar a democracia e a importância do papel dos vereadores, representantes da população iguaçuana.



“Como disse Rui Barbosa, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ‘Não há Estado sem municipalidades....’, deixando claro o papel do município na construção de uma sociedade justa e igualitária. Com este entendimento, estou na liderança, compartilhada com meus pares, da Câmara Municipal, fazendo dela um instrumento de discussão e aprovação de leis e debates importantes para todos. Respeitamos e ouvimos todas as opiniões. Nosso objetivo é encontrar, sempre, um caminho de consenso, ético, bom senso e justo”, afirmou.



A ‘Câmara Mãe’ da hoje Baixada Fluminense guarda muita história sobre o nascimento, crescimento e desenvolvimento de Nova Iguaçu. Desde os idos de 1833, a memória do Poder Legislativo – Iguassú, Maxambomba, Nova Iguassú, Nova Iguaçu – é extensa e vem deixando sua marca nos mais diversos segmentos sociais, culturais e políticos.



A sessão de celebração também irá homenagear personalidades, servidores e instituições que estiveram e estão ao lado da Câmara.