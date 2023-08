Campanha do agasalho arrecada mais de 100 kg de doações em Nova Iguaçu

A Campanha do Agasalho promovida pela concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu arrecadou cerca de 130 quilos de peças de frio, como casacos, meias, calças, gorros, luvas, cachecóis, cobertores, entre outras. As doações foram encaminhadas para o Projeto Musicalizando Crianças da Associação Despertar, que direcionará o material ao abrigo de crianças Aliançados, em Tinguá, Nova Iguaçu.



Líder do Projeto Social Musicalizando Criança,s Raquel Casemiro da Silva, faz parte do Afluentes, grupo de lideranças da Baixada Fluminense, e foi a responsável pela intermediação com o abrigo em Nova Iguaçu.



“Há cada dia me surpreendo mais com as ações da Águas do Rio, tanto no quesito operacional, expandindo e levando abastecimento para a população que por anos lutava por água nas torneiras, quanto pelas questões sociais. O frio pode matar, e, para quem precisa, essas doações salvam vidas. Eu decidi repassar as doações para o Abrigo Aliançados, que fica em uma região bem carente de Nova Iguaçu”, disse Raquel.



Para Luciana Muniz, coordenadora do setor de Responsabilidade Social da concessionária com atuação na Baixada, campanhas que englobam a participação dos funcionários reforçam a empatia, um dos comportamentos que são premissas da empresa.



“Essa campanha é uma oportunidade de a gente sensibilizar nossos funcionários ao passo em que eles se debruçam na realidade dos moradores. A Campanha do Agasalho foi uma forma de demonstrar carinho e atenção para as pessoas atendidas por essas instituições. Fico satisfeita com tanta gente ter colaborado para levar calor humano em forma de doação”, finalizou.