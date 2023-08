Nova Iguaçu enviará delegação de 90 artesões para Feira internacional

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) irá levar uma delegação de 90 artesãos iguaçuanos para a Mega Artesanal, maior evento de artesanato da América Latina, que acontece no fim deste mês na cidade de São Paulo.



Esta será a sétima edição seguida em que a Fenig envia uma delegação. O evento oferece diversas oportunidades para quem gosta e faz arte, artesanato e artes manuais. Além de oficinas e palestras, o público tem acesso a matérias primas e conhece as novidades do setor, com lançamentos e venda de produtos.



“A Fenig mais uma vez estará presente com uma caravana de 90 pessoas que vão fazer intercâmbio com profissionais do Brasil e do exterior, participar de cursos, palestras e oficinas e ainda poderão adquirir materiais para a confecção de suas peças”, destacou o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.



Moradora do bairro Ponto Chic, Bia Calazans, que atuou como coordenadora do artesanato da Fenig, já teve a oportunidade de visitar a Mega Artesanal em duas ocasiões. Prestes a ir ao evento pela terceira vez, a artesã garante que cada edição é uma experiência nova e inesquecível, sendo fundamental para todo artesão que deseja começar ou aperfeiçoar seu artesanato.



“Além da comercialização, a Mega oferece diversas oficinas que nos ajudam a desenvolver novas habilidades. Com técnicas inovadoras dentro de cada área, que possibilitam a expansão do conhecimento, por sua diversidade e aplicação no dia a dia, a Mega apresenta os melhores lançamentos de novos materiais para valorizar ainda mais o trabalho do artesão”, afirmou



Já a artesã Jennifer Rebolhedo participará da Mega Artesanal pela primeira vez em 2023. Especialista na arte em sabonetes, ela desenvolve produtos em forma de bichinhos, flores e frutas, e também faz arte com sabonetes líquidos e cremes. Moradora do Km 32, Jennifer se dedica à criação dos produtos por amor à arte da saboaria e em complemento da renda mensal.



“Estou indo para comprar matérias-primas. Pretendo também fazer uma oficina na minha área e conhecer o Peter Paiva, que é um ícone na saboaria”, contou.



A Mega será realizada no São Paulo Expo, de 28 de julho a 2 de agosto, mas a caravana da Fenig chegará à capital paulista no dia 31. Todos os 90 artesãos serão levados a São Paulo em dois ônibus custeados pela Fenig.



Para participar das próximas edições deste evento e outros que estão por vir, é preciso ser cadastrado pela fundação. Os interessados devem preencher formulário virtual no site da Prefeitura: www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/programadeartesanato/cadastramento ou se inscrever diretamente na sede da FENIG, na rua Governador Portela, n° 812, segundo andar, no Centro de Nova Iguaçu. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.