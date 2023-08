Olhar Nordestino será realizado neste fim de semana em Nova Iguaçu

Marias Bonitas e Lampiões de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense, preparem-se: o Nordeste está de volta! O projeto Olhar Nordestino, que reúne oficinas de artesanato, forró, macaratu, percussão e dança, gastronomia nordestina, literatura de cordel e percussão popular terá o pontapé no próximo dia 5 de agosto, no Patronato, em Nova Iguaçu.



Nordestinos, descendentes de nordestinos e amantes da cultura de das regiões mais alegres e originais do Brasil podem se inscrever gratuitamente através de um formulário virtual. As oficinas serão aos sábados, de 10 às 12 horas, no Patronato.



As oficinas de maracatu serão realizadas pelo grupo Tambores de Iguassu com os instrutores Zany Nascimento e Gabriel Brum. A oficina de percussão popular fica a cargo de Junior Domingues. Já os encontros de literatura de cordel ficam por conta de Edmilson Santini. As oficinas de artesanato serão feitas por Carol Nascimento, as de forró por Marcello Marques e de gastronomia nordestina por Baiana e Cintia Travassos.



O idealizador do projeto, Daniel Guerra, nordestino e cantor do Grupo Pimenta do Reino, disse que o encerramento será em um evento de celebração da cultura nordestina no dia 4 de novembro.