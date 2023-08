Nova Iguaçu realiza curso de aperfeiçoamento para professores do município

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) realiza neste mês três novos cursos para os professores da rede, com o objetivo de capacitar e qualificar seus profissionais. Dois deles serão realizados presencialmente na Casa do Professor, localizada no prédio da SEMED, e um será on-line. A Secretaria também promoverá uma oficina presencial. Para se inscrever, basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/casadoprofessor e garantir a vaga.



O primeiro deles, “Educação Sistêmica”, teve início nesta terça-feira, sendo composto por seis aulas quinzenais presenciais, com conclusão prevista para 10 de outubro. O curso será ministrado por Lucia Reane e tratará de uma abordagem educacional que compreende o estudante como um ser complexo, formado a partir da teia intrincada de relações entre família, sociedade, emoções e sentimentos.



Na quinta, dia 3, será iniciado o curso on-line “Acessibilidade para avaliação do desempenho escolar na perspectiva da Educação Inclusiva”. A capacitação tem por objetivo garantir uma avaliação contínua e contextualizada, levando em conta o processo individual do estudante, para que ela seja, de fato, inclusiva.



Os encontros virtuais vão até 30 de novembro, sempre às quintas-feiras, das 15h às 16h30, com Suzanli Estef. A carga horária é de 180 horas e os participantes receberão certificação emitida pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).



Já o curso de “Braille”, um dos mais procurados pelos professores da SEMED, terá duas novas turmas a partir de 14 de agosto. Ele busca desenvolver a comunicabilidade com o código de leitura e escrita do Braille, um sistema formado por sinais em relevo que possibilitam a leitura e a escrita das pessoas com deficiência visual, parcial ou total. Os encontros presenciais serão quinzenais, sempre às segundas-feiras, às 9h e às 13h, com Ana Leite.



Os professores também poderão se inscrever na oficina “Dificuldades de aprendizagem: reflexões práticas sobre o tema”, com Zulmira Rangel.



A atividade é voltada àqueles que vivenciam em sua prática de sala de aula momentos de dúvidas e incertezas na abordagem de alunos com dificuldades de aprendizagem e tem por objetivo ampliar as discussões no sentido da inclusão de práticas pedagógicas para a superação do problema ou para a melhor forma de lidar com ele. O encontro será no dia 09, às 14h, na Casa do Professor.



A Casa do Professor fica na Av. Abílio Augusto Távora, 1806, Bairro da Luz. As inscrições para estes e outros cursos e oficinas da SEMED podem ser feitas em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/casadoprofessor.