Concessionária de água e esgoto atendeu moradores do KM 32, em Nova Iguaçu

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu realizou mais de 700 atendimentos no bairro KM 32, em Nova Iguaçu, no último fim de semana. A ação itinerante na Baixada Fluminense tem o objetivo de oferecer vários serviços aos clientes, que não precisam sair de casa para receber atendimento numa loja da concessionária.



Uma das moradoras atendidas foi Sônia Vicente Rodrigues, de 69 anos. Ela aproveitou a ocasião para renegociar faturas atrasadas e atualizar dados cadastrais.



“Eu tinha contas pendentes, pois a vida não está fácil para ninguém. Os meninos da Águas do Rio foram muito educados e se dedicaram para que eu conseguisse voltar a ficar em situação regular. Dei uma entrada bem pequena, e o parcelamento cabe no meu bolso. Estou feliz e aliviada”, disse.



Mais de 350 agentes comerciais participaram da ação, sempre identificados com coletes e crachá. Durante o atendimento são solicitados documentos como identidade e CPF, além de telefone e e-mail. Todos os dados dos clientes estão seguros porque são armazenados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



“Temos feito um grande movimento para que o cliente da Águas do Rio tenha a melhor experiência conosco. Queremos que a água de qualidade chegue cada vez mais até as torneiras dos moradores. E, para manter o serviço, precisamos que haja regularidade nos pagamentos”, afirmou o gerente comercial José Antônio Moreira.



Além das visitas domiciliares, moradores do KM 32 contaram com a presença da agência móvel da concessionária – o veículo ficou estacionado na principal praça do bairro.