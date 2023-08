Torneio de Tênis de Mesa agita Nova Iguaçu no mês de agosto

Está rolando em Nova Iguaçu o 2º Torneio de Tênis de Mesa, que está sendo disputado das 14h às 21h, na Praça de Eventos do TopShopping, no Centro do município. A disputa faz parte dos eventos programados para celebrar o Dia dos Pais.



O torneio ocorre até o próximo dia 13, e além da pista de federados, a organização também convida pais e filhos a jogarem uma partida, como forma de proporcionar momentos de recreação e workshops com o público.



Há também a disputa de torneios masculino, feminino, uma ótima oportunidade de assistir a jogos espetaculares e jogar com a família. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. A programação completa está no site do TopShopping (www.topshopping.com.br).



No próximo sábado, também será realizado, em comemoração pelo Dia Internacional do Blues, o um show com Marquinhos Gullo e Aurelio D´Artagnan, às 13h, no 3º piso, com entrada franca.