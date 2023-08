Voluntários de Nova Iguaçu participam de capacitação para atuar em combate a incêndios

Voluntários da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu participaram, nesta semana, do “Curso Básico de Prevenção e Combate a Incêndio e Controle do Pânico”. A ação foi realizada no Centro de Treinamento Especializado em Segurança do Trabalho (CTEST), em parceria com o 4 º Grupamento de Bombeiros Militar.



Os participantes aprenderam a manusear mangueiras e extintores de incêndio, além de como agir num espaço repleto de fumaça. Desde 2017 já foram realizados 65 cursos voltados para a redução de riscos e desastres, capacitando e treinando mais de duas mil pessoas.



De acordo com o superintendente de Defesa Civil de Nova Iguaçu, , Vilson Santos, atualmente, a instituição conta com 2.400 voluntários cadastrados.



“Estamos capacitando o voluntário para que eles saibam como agir em caso de incêndio. Passamos para eles noções para que saibam distinguir as classes de incêndio e a melhor maneira de extingui-lo. Os voluntários vão poder atuar em suas residências, no seu ambiente de trabalho ou nas escolas de maneira inicial no combate ao fogo. Eles vão estar integrados com a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Em outubro de 2019, por exemplo, cerca de 600 voluntários atuaram nas chuvas de granizo”, afirmou.



Aos 52 anos, o voluntário Agnaldo Costa passou pelo treinamento e disse que se sente apto em ajudar na prevenção e princípio de um incêndio.



“Estou aqui para aprender a salvar vidas. Primeiro temos que pensar e avaliar a situação, depois agir. Não adianta tentar ser herói e colocar sua vida e a do próximo em risco”, garantiu.