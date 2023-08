Sesc Nova Iguaçu está com edital para seleção de projetos culturais

O Sesc RJ lançou um edital para selecionar atrações para a programação do projeto Baixada em Foco 2024, que vai ocorrer na unidade de Nova Iguaçu. A iniciativa vai destinar R$ 300 mil para produções culturais da região. As inscrições devem ser realizadas de 8 de agosto até às 17 horas do dia 11 de setembro, no site sescrio.org.br/edital-de-cultura-sesc-rj. O resultado será divulgado no dia 21 de novembro.



Com o projeto, o Sesc RJ celebra os inúmeros valores da região, propondo um diálogo com sua sociedade a partir da própria história, memória e valores.



As atividades desenvolvidas buscam reconhecer o vasto patrimônio de valores naturais, culturais, históricos, econômicos, humanos e sociais da região, resultado do encontro de diferentes grupos étnicos, o que reflete a grande potencialidade artística e social da Baixada Fluminense.



Podem participar artistas e equipes técnicas residentes ou que comprovem vivência e produção artística no município. As linguagens contempladas são artes cênicas (circo, dança e teatro), artes visuais (exposição e intervenção em grafite), audiovisual (licenciamento e produção de curta-metragem), literatura (apresentação literária e lançamento de livro) e música (apresentação musical).



O Baixada em Foco vai acontecer de 1º a 30 de abril de 2024, com uma extensa programação em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense, celebrado em 30 de abril. A programação abrange música, artes cênicas, esportes, cursos e oficinas, entre outras atividades para toda a família.