Nova Iguaçu celebra 17 anos da Lei Maria da Penha com eventos para as mulheres

No mês em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu (SEMAS), por meio da Superintendência de Políticas para Mulheres (SPM), irá promover uma série de atividades. O objetivo é esclarecer os direitos das vítimas de violência doméstica e advertir os homens para as punições previstas para este tipo de crime. As ações farão parte do “Agosto Lilás”, campanha criada como parte da luta representada pela Lei Federal nº 11.340 (Lei Maria da Penha), sancionada em 7 de agosto de 2006, para combater e inibir os casos de violência doméstica no Brasil.



Nesta semana, a SPM iniciou uma nova turma da “Oficina Mulher Livre”, uma parceria entre a SEMAS e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) que ensina artes marciais às mulheres vítimas e violência doméstica, além de oferecer atendimento, acolhimento e empoderamento feminino.



Segundo a superintendente de Políticas para Mulheres, Mirian Magali de Oliveira, a finalidade da oficina não é gerar um revide da mulher agredida, mas que ela utilize as técnicas adquiridas para manter-se viva e romper o ciclo de violência.



“Iniciamos esta oficina em maio de 2021, e desde então oferecemos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, proporcionando o aprendizado da defesa pessoal e ajudando as mulheres a superar a violência e violação de seus direitos”, esclarece.



Quem perdeu a aula inaugural do curso de defesa pessoal ainda pode participar. Basta entrar em contato pelo WhatsApp (97952-3546) com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (CEAM) e se inscrever. Neste mês, as aulas acontecerão sempre às terças-feiras, a partir das 9h30, na sede da SPM. O endereço é Avenida Nilo Peçanha, nº 476, Centro (atrás do Conselho Tutelar).



Além da Oficina Mulher Livre, ao longo do mês de agosto a SPM irá promover palestras nos CRAS, CREAS, empresas e também em um shopping da cidade.