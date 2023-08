Nova Iguaçu realiza Arraiá da Serra do Vulcão, neste domingo

Os meses de junho e julho já ficaram para trás, mas as festas típicas desta época do ano, não. Neste domingo (6), a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), promove o Arraiá da Serra do Vulcão. O evento, como o nome já sugere, será realizado na Serra do Vulcão, em frente a Tenda da Família, a partir das 15h.



Como todo arraiá, os presentes poderão se deliciar com pratos típicos produzidos por moradores da região e se divertir ao som de uma banda de forró. O objetivo, segundo o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Edgar Martins, é fomentar a economia solidária e estimular a população a visitar a Serra do Vulcão, um dos principais atrativos ecoturísticos da cidade.



“Esta é uma oportunidade ímpar de poder contemplar uma vista única da cidade e também para o fortalecimento de vínculos entre os moradores e convidados. Por isso, sugerimos que todos estejam à caráter para se divertir, confraternizar e fazer belos registros fotográficos”, disse o secretário.



Para chegar à Tenda da Família é preciso acessar a Serra do Vulcão pela Rua Miguel Teixeira de Carvalho, no bairro da Luz, próximo à Universidade Iguaçu (Unig). O percurso tem cerca de 1,5 km e dura cerca de meia hora feito à pé.