Obras regularizam abastecimento de água em bairros de Nova Iguaçu

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu entregou obras na região dos bairros Danon, Iolanda, Mangueira e Jardim Palmares. Entre as melhorias foram instaladas cerca de 16 km de rede e de dois sistemas de bombeamento, garantindo que cerca de 16,2 mil moradores tivessem acesso regular à água.



Morador do bairro Danon, o aposentado Daniel Rodrigues, de 67 anos, passou anos usando a água do poço artesiano construído nos fundos da sua residência e que também abastecia a casa de vizinhos. Agora, ele viu essa insegurança desaparecer após as obras naquela região.



“O poço ajudou muitas famílias, mas a gente sabia que a água não era boa para consumo. Sempre acreditei que isso um dia iria mudar aqui no morro e hoje consigo dizer que somos felizes porque todo mundo tem água na torneira. A conta está no nosso nome, e podemos cobrar pela prestação do serviço. Para muita gente pode parecer algo simples, mas isso tem uma importância enorme para nós”, disse.



Diretor-executivo da concessionária, com atuação na Baixada Fluminense, Felipe Esteves disse que as melhorias vão garantir que a água, como recurso fundamental, tenha mais força para chegar a áreas mais altas ou distantes.



“Assim como acontece em muitos bairros da Baixada Fluminense, a região que incluiu Danon, Iolanda, Mangueira e Jardim Palmares sempre teve graves problemas de abastecimento. Para solucionar essa dificuldade histórica, fizemos estudo de viabilidade técnica e instalamos dois sistemas de bombeamento para auxiliar na melhor distribuição da água. E o time do Programa Vem com a Gente implantou a nova rede, que está transformando o dia a dia das pessoas”, explicou.