Nova Iguaçu faz mutirão para reduzir fila do Cadastro Único

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu (SEMAS) iniciou, nesta segunda-feira, um mutirão para reduzir a fila no cadastramento do Cadastro Único (CADÚnico) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação será realizada a próxima sexta-feira, por meio do programa Busca Ativa, sempre a partir das 9h. Neste primeiro momento, quatro dos 11 CRAS da cidade receberão a ação.



Na segunda-feira (7), o mutirão ocorre no CRAS Estação Morro Agudo, na Rua Formosa, nº 265, Comendador Soares. Na terça (8), o atendimento será no CRAS Serra do Vulcão, na Rua Sebastião de Melo, s/nº, em Jardim Nova Era. A Busca Ativa continua na quarta (9), no CRAS Fazenda Cabuçu, na Avenida Abílio Augusto Távora, s/nº, no bairro Valverde. Já na quinta (10) a ação será realizada no CRAS Bom Retiro, na Estrada Luiz de Lemos, nº 2556, em Nova América.



Quem buscar pelo atendimento poderá solicitar alterações gerais no processo de cadastramento, assim como procedimentos específicos para casos de benefícios bloqueados, cancelados ou em averiguação cadastral. Para isso, é essencial que a população esteja atenta aos documentos necessários para o cadastro, que incluem RG, CPF e comprovante de residência, além de xerox do documento com foto.



“A iniciativa visa tornar os serviços sociais mais acessíveis à população e eliminar as filas existentes. Por isso, quem reside em uma dessas áreas de abrangência não deve perder a oportunidade de participar do mutirão do Busca Ativa e regularizar seu cadastro no CADÚnico dos CRAS”, alerta a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros.