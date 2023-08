Arraiá do Vulcão reuniu centenas de pessoas em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Mais de 300 pessoas estiveram no Arraiá do Vulcão, no último fim de semana, em Nova Iguaçu. O evento, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu em parceria com moradores da região, foi realizado na Tenda da Família, na Serra do Vulcão. Além de boa música e comidas típicas, o público foi brindado com um incrível visual da cidade e pôde contemplar o pôr-do-sol do alto de um dos mais belos cartões postais da região, a cerca de 200 metros de altitude.



O objetivo do evento, que teve apoio das secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR), de Cultura (SEMCULT) e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), foi promover o ecoturismo e a economia solidária junto aos moradores da Serra do Vulcão. Foram eles que organizaram a festa e receberam, de braços abertos, os turistas.



Fundadora da Cabana do Vulcão, empreendimento que conta com restaurante, bar e uma área de camping com vista para a Pedra da Contenda, a guia de ecoturismo Suelen Satler, elogiou a estrututa montada para a festa.



“Esta festa dá protagonismo aos moradores e auxilia no fortalecimento da renda de todos. Muitos aqui trabalhavam com o gado e a agricultura e agora atuam no turismo ecológico, um turismo limpo, de base comunitária, que oferece alimentação, transporte e até mesmo hospedagem aos turistas que visitam a Serra do Vulcão”, disse.



O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Edgar Martins, classificou o Arraiá do Vulcão como uma experiência exitosa e lembrou que a cidade, compostos por de unidade de conservação, também possui diversas belezas cênicas em locais como a Serra do Tinguá, o Rio d’Ouro e Jaceruba.



“Nova Iguaçu é um tesouro com muitas belezas que ainda precisam ser descobertas pela população. E a prefeitura vem trabalhando para isso junto aos moradores locais. Queremos mostrar o que temos de melhor para o iguaçuano despertar a sensação de pertencimento e o orgulho de morar aqui”, afirma.



O funcionário público Frederico Ayres Pinheiro, de 28 anos, levou a namorada, a advogada Krissingli Gomes, de 29, à Serra do Vulcão pela primeira vez. A jovem, que foi por insistência do companheiro, se disse encantada com o visual da cidade do alto da serra e prometeu voltar para visitar outros pontos, especialmente após Frederico relatar a existência de outros pontos turísticos, como a rampa do voo livre, a Pedra da Contenda e as cachoeiras do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. “Isso aqui é só a pontinha, ainda tem muito lugar lindo para mostrar a ela”, garantiu.