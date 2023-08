Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou recadastramento do CADÚnico no município

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou, nesta semana, o mutirão dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com objetivo de reduzir a fila no cadastramento do Cadastro Único (CADÚnico). A operação está sendo executada por agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social até o dia 10, por meio do programa Busca Ativa, sempre a partir das 9h. Neste primeiro momento, quatro dos 11 CRAS da cidade estão fazendo este atendimento.



Quem for em um dos CRAS vai poder solicitar alterações gerais no processo de cadastramento, assim como procedimentos específicos para casos de benefícios bloqueados, cancelados ou em averiguação cadastral. Para isso, é essencial que as pessoas estejam atentas aos documentos necessários para o cadastro, que incluem RG, CPF e comprovante de residência, além de xerox do documento com foto.



“O Cadastro Único é a porta de entrada dos programas da Assistência Social. Para esse mutirão, não é necessário agendamento. Disponibilizamos seis salas com 11 computadores para dar mais agilidade ao atendimento. Esperamos atender 230 pessoas num só dia”, comentou o diretor do CRAS Estação Morro Agudo, Alexandre Rafael de Melo.



Moradora do bairro de Santa Eugênia, a autônoma Aline Paula da Silva, de 34 anos, foi uma das primeiras pessoas a chegar ao CRAS Estação Morro Agudo. Em pouco tempo, conseguiu fazer o recadastramento do Cadastro Único.



“Foi uma grande oportunidade de me recadastrar e manter o benefício do Bolsa Família, pois tenho cinco filhos pequenos e minha renda é baixa. Em 30 minutos saí daqui com minha vida resolvida”, contou.



Nesta quarta o atendimento ocorre no CRAS Fazenda Cabuçu, na Avenida Abílio Augusto Távora, s/nº, no bairro Valverde. Já amanhã a ação será realizada no CRAS Bom Retiro, na Estrada Luiz de Lemos, nº 2556, em Nova América. Em breve, os CRAS Águas de Guandu, Austin, Corumbá, Fazenda São Bernardino, Maxambomba, Monte Verde e Terras de Marambaia receberão o mutirão da Busca Ativa.