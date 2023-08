Nova Iguaçu tem programação de peças infantis para as crianças em agosto

As famílias iguaçuanas terão um motivo a mais para visitarem o Shopping Nova Iguaçu durante o mês de agosto. O empreendimento preparou uma programação especial, recheada de atividades para a garotada. As atividades contam com peças teatrais em todos os sábados do mês de agosto, apresentadas sempre às 16h, de graça, no palco da praça de alimentação.



No dia 12, o espetáculo será João e Maria. Dia 19, Mário Bros promete animar as famílias. E encerrando a programação, no dia 26, o sucesso de público dos cinemas, Barbie, será encenada no palco do Shopping Nova Iguaçu.



Para a gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu, Júlia Ortman, as atividades têm como objetivo proporcionar momentos de alegria e descontração para as famílias.



“Preparamos a programação com muito carinho para as famílias da Baixada Fluminense. Escolhemos os temas de qualidade e de acordo com o gosto do nosso público. Esperamos que seja um sucesso e que todos possam se divertir muito com a gente”, afirma.