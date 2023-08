Câmara de Nova Iguaçu aprova isenção de taxas a templos religiosos

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu retomou na última semana as sessões plenárias relativas ao segundo semestre de 2023. Uma das primeiras votações do Legislativo foi a aprovação, por unanimidade, da mensagem do Executivo que concede isenção de taxas a templos religiosos de qualquer culto.



O presidente da casa, vereador Dudu Reina destacou que a decisão do plenário atende determinação do Supermo Tribunal Federal (STF).



“Este projeto concede aos templos religiosos isenção de taxas municipais, como taxa de controle ambiental e taxa de serviço de coleta e remoção de lixo na busca, para adequação com a legislação vigente e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, disse.



O vereador Claudio Haja Luz parabenizou a medida dizendo que as instituições religiosas prestam serviços de interesse público e devem receber tratamento diferenciado do legislador.