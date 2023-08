Incêndio de grande proporção em mata mobiliza órgãos de Nova Iguaçu no fim de semana

Nova Iguaçu - Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu atuaram no combate a um incêndio de grandes proporções, que atingiu a vertente norte da Área de Proteção Ambiental Estadual Gericinó-Mendanha, atingindo vários pontos da Baixada Fluminense.



O fogo se iniciou no fim da tarde e se alastrou rapidamente devido a fortes ventos que atingiram a região. Era possível observar o incêndio de vários pontos da cidade e de municípios vizinhos.

Foi realizada uma mobilização de apoio de agentes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), e voluntários que passaram por capacitação em ações de prevenção e resposta aos incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros Militar também esteve presente e cuidou do foco que se encontrava próximo as residências do K11.



As equipes da SEMAM, GMA e voluntários subiram a montanha e impediram o avanço do fogo em direção ao Morro do Cruzeiro e ao Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, bem como de algumas residências na região conhecida como "grotão". No fim da noite, todo o fogo extinto com sucesso.