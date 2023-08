Obras em reservatório interrompem abastecimento de água em partes de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - A concessionária Águas do Rio está finalizando nesta segunda-feira as obras de interligação realizadas no sistema de distribuição do Reservatório JK 2. A unidade fica em Nova Iguaçu, e o trabalho vai contemplar nesta cidade os bairros K11 e partes do Centro. Com isso, o abastecimento está interrompido até as 18h no K11, Juscelino, Coreia e Alto Uruguai.



Cerca de 30 mil moradores de Nova Iguaçu e Mesquita, serão beneficiados. A oferta de água para estes locais será ampliada em 9,2 milhões de litros por dia.



De acordo com o supervisor de Projetos de Perdas e Melhorias da concessionária, Thiago Pereira, o reservatório JK 2 tem capacidade para armazenar 7,5 milhões de litros e está localizado no alto do K11.



“Com as obras e o acréscimo do volume de água ofertado, teremos capacidade para oferecer 23 milhões de litros diários para população”, explica.



Com o término dos trabalhos, moradores já sentirão imediatamente as melhorias no sistema. A empresa orienta os clientes a manterem caixas d’água cheias e a adiarem atividades de alto consumo durante o período e permanece à disposição para ligações e por mensagens de WhatsApp pelo número 0800 195 0 195.