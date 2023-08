Escolas de Nova Iguaçu participaram do projeto TRE vai à Escola

Nova Iguaçu - Escolas de Nova Iguaçu receberam, na última semana, atividades do programa "TRE vai à Escola". A juíza eleitoral Carla Faria Bouzo, da 84ª Zona Eleitoral, esteve no Centro Integrado de Educação Pública Hilda Silveira Rodrigues (CIEP 168), no bairro Jardim Laranjeiras, e no Centro Educacional Aragão Torquato (CEAT), no Jardim Alvorada.



Nas duas visitas os estudantes participaram de um bate-papo sobre o exercício da cidadania, democracia e o papel da Justiça Eleitoral. Os jovens também tiveram a oportunidade de participar de uma votação simulada com urna eletrônica.



A participação dos estudantes foi grande. No Hilda da Silveira, 35 estudantes do Ensino Médio estiveram presentes, enquanto no Aragão Torquato, 70 alunos participaram da atividade.



Ao longo de 2023, até o momento, o programa "TRE vai à Escola" realizou 46 ações, que contaram com a participação de mais de 3,5 mil estudantes. As atividades foram realizadas em 21 municípios do estado.